Венесуэла: представители властей и оппозиции ведут переговоры

Власти Венесуэлы и представители оппозиции договорились начать новый диалог, чтобы вывести страну из кризиса. В субботу главы обеих делегаций подписали в Мехико меморандум о взаимопонимании.

Переговоры будут проходить до 16 августа. Стороны обсудят проведение новых выборов, возможность мирного политического сосуществования и экономическую политику.

Диалог проходит при посредничестве Норвегии. В нем участвуют представители властей Венесуэлы и нескольких оппозиционных политических сил, в том числе соратники Хуана Гуайдо.