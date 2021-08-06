Венесуэла готовится к очередной деноминации боливара. Центральный банк заявил о списании шести нулей с национальной валюты с 1 октября, а также о введении наряду с обычными банкнотами цифровых денег.

На данный шаг власти решились в расчете справиться с инфляцией, которая за последний год составила более 2600% (сегодня официальный курс венесуэльского боливара составляет более 4 млн за 1 доллар США). Не все жители страны разделяют их оптимизм.

"Боливары используют только чтобы оплатить проезд на общественном транспорте. Для всего остального нужна иностранная валюта", - говорит водитель автобуса из Каракаса.

Первую денежную реформу провел еще в 2008 году Уго Чавес: он избавился от трех нулей и заявил о создании "сильного боливара". Когда тот "ослаб", в 2018-м, уже президент Николас Мадуро "списал" с банкнот еще по пять нулей - появился "боливар суверенный". Нынешняя деноминация национальной валюты третья за последние 13 лет.

Каракас, Венесуэла - июнь, 2021 г. AP Photo

"Я стал свидетелем всех преобразований со времен правительства Чавеса и знаю, что это приведет лишь к росту цен. Конечно, зарплаты подскочат. Это будет проблематично для некоторых компаний. Но в общем - ничего нового, просто так пытаются замаскировать тяжелый экономический кризис", - считает местный житель.

Эксперты отмечают, что реформа не устранит глубинные причины экономической нестабильности на фоне снижения поступлений от торговли нефтью и большой зависимости страны от импорта.

Сезар Аристимуно, экономист, отмечает: "Свои преимущества у деноминации есть. Но эти преимущества не принесут выгоды с сугубо экономической точки зрения и конкретно для простых венесуэльцев, если не будут сопровождаться рядом других мер, которые бы позволили контролировать инфляцию, не прибегая к новым деноминациям".

Власти заявляют о развитии цифровой экономики, оппозиция - о новом провале экономической политики Мадуро. С момента его прихода к власти в 2013 году ВВП государства, одного из крупнейших мировых нефтедобытчиков, упал на 80%.