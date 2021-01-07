Евросоюз перестал признавать Хуана Гуайдо главой Венесуэлы

В связи с тем, что Хуан Гуайдо утратил пост главы венесуэльского парламента после декабрьских выборов, Европейский союз заявил, что больше не может признавать его в качестве временного президента страны. Верховный представитель ЕС по иностранных делам Жозеп Боррель назвал Гуайдо видным деятелем оппозиции. Представитель Еврокомиссия сообщил, что такое решение было принято единогласно:

«Это текст согласован и принят всеми 27 странами ЕС, - сказал Петер Стано. - Текст отражает позицию ЕС, которая состоит в том, что мы рассматриваем Хуана Гуайдо и членов последнего демократического избранного института, которым является уходящий состав Национальный Ассамблеи, как особо важных собеседником. Мы продолжим с ними работать ».

О том, что Евросоюз отвернулся от Гуайдо, сожалеют многие политики, особенно правые и восточноевропейцы. Раньше его тепло принимали в Европарламенте. Чешский либерал потребовала от руководства ЕС объяснений:

«Я не знаю, почему г-н Боррель сделал такое заявление, - сказала Дита Чаранзова. - Для меня совершенно ясно, что Евросоюз должен и дальше поддерживать демократические силы в Венесуэле и признавать Хуана Гуайдо законным представителем Венесуэлы».

США и Великобритании продолжают признавать Гуайдо лидером Венесуэлы после президентских выборов 2018 года. Тогда о своей победе объявил Николас Мадуро, который пользуется поддержкой России и Китая.