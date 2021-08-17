Права женщин при талибах: что им будет разрешено?

Движение "Талибан" пообещало обеспечить права женщин в соответствии с законами шариата.

Они смогут получать образование вплоть до университетского уровня, работать и им не придется носить чадру, полностью закрывающую лицо и тело, но "для собственной безопасности" нужно будет носить платок — хиджаб.

Во вторник в Кабуле несколько женщин вышли на акцию протеста с требованием защитить их права и позволить принимать активное участие в жизни страны, в том числе и на государственных постах.

Но бывшая замминистра Афганистана по делам женщин Хосна Джалил, ныне проживающая в Вашингтоне, не верит, что талибы смогут изменить своим принципам по отношению к женскому населению.

Они (Талибан) обнадеживают, говоря о предоставлении или обеспечении соблюдения основных прав женщин, но это отличается от того, что происходит на практике. Поэтому женщины напуганы, они боятся снова оказаться в заключении в своих собственных домах, как это было во времена режима "Талибана" до 2001 года.



Я разделяю тот же страх, мое детство прошло при "Талибане", мы боролись с ними последние 20 лет. Я полагаю, что они будут придерживаться той же политики, что и во время своего первого правления, возможно даже более жестокой. [...] они не могут взять и изменить свои принципы, ценности, которые они годами убеждали защищать своих бойцов Хосна Джалил бывшая замминистра Афганистана по делам женщин

После захвата власти талибами в афганских школах будет введено раздельное обучение, а девочки будут обязаны носить хиджабы.

Во время контроля Афганистана талибами в 1996-2001 годах девочки в сфере образования подвергались значительной дискриминации, а большинство попросту не посещало школу.