Права женщин при талибах: что им будет разрешено?
Движение "Талибан" пообещало обеспечить права женщин в соответствии с законами шариата.
Они смогут получать образование вплоть до университетского уровня, работать и им не придется носить чадру, полностью закрывающую лицо и тело, но "для собственной безопасности" нужно будет носить платок — хиджаб.
Во вторник в Кабуле несколько женщин вышли на акцию протеста с требованием защитить их права и позволить принимать активное участие в жизни страны, в том числе и на государственных постах.
Но бывшая замминистра Афганистана по делам женщин Хосна Джалил, ныне проживающая в Вашингтоне, не верит, что талибы смогут изменить своим принципам по отношению к женскому населению.
После захвата власти талибами в афганских школах будет введено раздельное обучение, а девочки будут обязаны носить хиджабы.
Во время контроля Афганистана талибами в 1996-2001 годах девочки в сфере образования подвергались значительной дискриминации, а большинство попросту не посещало школу.