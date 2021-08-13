Новое продвижение талибов в Афганистане

Боевики движения Талибан контролируют практически весь юг Афганстана. Взяв в пятницу административные центры ещё четырех провинций страны, они всё ближе продвигаются к Кабулу всего за несколько недель до вывода америанских войск после длившейся два десятилетия войны.

За последние сутки талибы захватили второй по величине афганский город Кандагар на западе и третий город страны Герат на юге. Пал и Лашкаргах - столица южной провиниции Гильменд, где в самых кровопролитных боях правительственную армию поддержали силы США и других стран НАТО.

Власти западных государств частично либо полностью закрывают свои представительства в Афганистане.

"В ближайшие дни мы сократим штат посольства Германии до необходимого в оперативном отношении минимума. Мы немедленно отправим группу кризисной поддержки в Кабул, чтобы помочь усилить меры безопасности и реализовать принятые нами меры", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Представители стран-членов НАТО встретились в пятницу в Брюсселе, и генеральный секретарь альянса заявил, что целью НАТО "остаётся поддержка афганского правительства и сил безопасности", а власть талибов, установившись в Афганистане силой, никогда не будет признана Западом.

"Что мы должны сделать сейчас - так это не отворачиваться от Афганистана, а продолжать - и как член Совета Безопасности, и как страна, глубоко вовлеченная в стратегическое будущее этого региона - работать с нашими партнёрами и следить за тем, чтобы правительство Кабула не допустило превращения Афганистана в рассадник терроризма", - заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Останется ли афганское правительство в Кабуле - это большой вопрос. Над столицей уже нависла прямая угроза: бои талибов с правительственными войсками идут в провинции Логар примерно в 80 км от города. Американские военные спциалисты считают, что Кабул может быть взят радикалами в течение месяца, а затем и оастальная часть страны. Сейчас талибы удерживают половину из 34 столиц афганских провинций и контртолируют более 2/3 территории страны.