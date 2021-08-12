Талибы рвутся к Кабулу

Боевики движения "Талибан" сообщили о взятии под свой контроль города Газни, административного центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Власти страны пока не комментируют происходящее. Ранее сообщалось, что армия отразила несколько атак боевиков на города Герат и Клайи-Нау - административные центры северных провинций Герат и Бадгис.

Талибы утверждают, что под их контролем находится уже 85% территории страны и центры 10 из 34 провинций. Бои приближаются к столице Кабулу. Интенсивные сражения идут в северной провинции Балх и за второй по величине город Афганистана - Кандагар в одноимённой провинции.

Боевики сообщили о захвате тюрьмы Кандагара и освобождении заключённых. Их цель - вновь превратить Афганистан в исламский эмират, которым он был с 1996 по 2001 годы.

Германия заявила, что не будет больше оказывать помощь Афганистану, если талибы полностью возьмут его под свой контроль и введут законы шариата. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, без международной помощи страна существовать не сможет.

В среду президент Афганистана АшрАф Гани прибыл в крупный северный город Мазари-Шариф, который талибы определили одной из своих следующих целей. Гани сменил командующего армией и обратился за помощью к бывшим полевым командирам, которых обвиняют в жестокости и коррупции.