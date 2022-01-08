Испанцы инвестируют в бочки для виски: окупается за десять лет

Испанцы инвестируют в бочки для виски: окупается за десять летКомментарии
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На фоне коронакризиса и неопределённости испанские инвесторы обращаются к традиционным ремёслам: изготовлению бочек для виски.
Ещё сто лет назад именно испанские хересные бочки были главной тарой для выдерживания виски, именно "следы" хереса и придают виски знаменитый янтарный цвет. Но потом производство перехватили американцы.
Сегодня оказалось, что инвестиции в производство бочек могут полностью окупиться за десяток лет.