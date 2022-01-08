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Испания

Испанцы инвестируют в бочки для виски: окупается за десять лет

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 Павел Барсуков
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Сто лет назад именно испанские бочки считались лучшими для выдерживания виски. Потом производство перехватили американцы
Сто лет назад именно испанские бочки считались лучшими для выдерживания виски. Потом производство перехватили американцы   -   Авторское право  Mark Humphrey/Associated Press

На фоне коронакризиса и неопределённости испанские инвесторы обращаются к традиционным ремёслам: изготовлению бочек для виски.

Ещё сто лет назад именно испанские хересные бочки были главной тарой для выдерживания виски, именно "следы" хереса и придают виски знаменитый янтарный цвет. Но потом производство перехватили американцы.

Сегодня оказалось, что инвестиции в производство бочек могут полностью окупиться за десяток лет.