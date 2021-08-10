Экологическая катастрофа в Румынии

Экологическая катастрофа или происки злоумышленников? Жители румынского уезда Хунедоара обнаружили сотни мертвых рыб в реке Джиу на участке возле города Аниноаса.

По требованию местных жителей начато расследование: "Это какая-то экологическая бомба. На воде слой пены. Скорее всего, это вызвано каким-то химическим веществом. Очень важно найти причину и, по моему, нам надо следовать за пеной, чтобы, как в сказках, добраться до источника проблемы".

Образцы рыбы отправлены для анализа в Бухарест. Сотрудники природоохранных органов взяли пробы воды из реки, но следов загрязнения при первичном обследовании выявлено не было.

Дорел Бретян, комиссар экологической полиции уезда Хунедоара, отмечает: "Мы проверяли берега реки в течение 3 дней, но не нашли никаких загрязняющих элементов. В данный момент мы выясняем, нет ли в воде недостатка кислорода. Скорость течения реки низкая, последние дни стояла чрезвычайно жаркая погода".

Некоторые эксперты подозревают, что виной произошедшему климатические изменения. Результаты расследования станут известны в ближайшие дни.