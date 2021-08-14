Афганистан: талибы - в окрестностях Кабула

Боевики движения Талибан захватили в субботу ещё две афганских провинции и подошли к окраинам столицы Кабула. Менее чем за три недели до полного вывода американских войск радикалы контролируют большую часть страны. Идут ожесточённые бои за крупный северный город Мазари-Шариф, который защищают бывшие полевые командиры.

В своём первом с начала наступления талибов телеобращении президент Афганистана Ашраф Гани сообщил:

"Я начал обширные консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями всех слоев общества и нашими международными партнерами. Консультации продолжаются, и результаты скоро будут представлены вам, дорогие соотечественники".

Но экстренные меры, принимаемые правительствами ряда стран, свидетельствует о сомнениях в успехе этих переговоров и консультаций. В Кабуле закрываются частино или полностью посольства, эвакуируются афганцы, рабоатвшие с гуманитарными организацимяи или военными.

Али был переводчиком у американских спецназовцев.

"Мы служили американцам, силам США и другим силам коалиции, - говорит он. - Они должны позаботиться о нас. Теперь их очередь прийти к нам на помощь. Мы помогали им, зачастую спасая их жизни. Мы обеспечивали связь между двумя культурами, без переводчиков это было бы невозможно".

Афганские вооруженные силы опубликовали видео предполагаемого авиаудара по боевикам возле Мазари-Шарифа. Но наступление талибов продолжается, Мазари Шариф они штурмуют сразу с нескольких направлений.

Радикалы взяли уже 19 из 34 провинций Афганистана, тогда как правительтсво, поддерживаемое международным сообществом, контролиует лишь небольшую часть провинций в центе и на востоке, а из крупных городов - Мазари Шариф и столицу Кабул.