Туристы возвращаются в Венгрию

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом, почти полное отсутствие санитарных ограничений и, конечно, желание познакомиться с богатой культурой и историей страны - побуждают туристов вернуться в Венгрию.

Согласно данным правительства, в июне иностранные гости провели в отелях Будапешта и прочих местах временного проживания в шесть раз больше ночей, чем за тот же период годом ранее.

На некогда безлюдных площадях и проспектах столицы вновь слышна иностранная речь. С отменой масочного режима легко дышится и горожанам, и приезжим.

"Как хорошо, что тут не нужно носить маску. Она у меня всегда с собой для безопасности. Но очень комфортно без неё. И вообще, здесь здорово".

Не только европейцы приезжают сюда. На будапештских улицах можно встретить туристов даже из Южной Америки.

"Путешествие по городу - это настоящее приключение. Реки Буда и Пешт, культура, архитектура... Здесь есть на что посмотреть", - говорит туристка из Боливии.

Но, несмотря на фиксируемый рост, число турпоездок в Венгрию пока на 20% ниже показателя 2019 года.

Чаба Фаикс, директор Budapest Brand:

"Правила, определяющие, кто и как может путешествовать, были опубликованы довольно поздно. Это касается европейского "ковид-паспорта", например, наличие которого позволяет его обладателю спокойно решать, каким путём въезжать в страну и возвращаться домой. Это главная проблема. И всё же в Будапеште так много достопримечательностей, интересных мест, что туристы приезжают сюда, несмотря на все препятствия и трудности".

С закрытием ресторанов, отелей, культучреждений в пандемию немало работников индустрии гостеприимства Венгрии были вынуждены переориентироваться на другую сферу деятельности. Теперь, с возобновлением турпотока, многие могут вернуться на прежнее место работы.