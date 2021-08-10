Хештег HelpTurkey вызвал гнев Эрдогана

Прокуратура Турции начала расследование в связи с распространившимся в социальных сетях хештегом, критикующим реакцию властей на бушующие лесные пожары в стране. Его создателей обвиняют в распространении "тревоги и страха".

Хештег HelpTurkey появился после распространения кадров, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки по поврежденному региону под усиленным полицейским эскортом бросал пакетики чая местным жителям из движущегося автобуса, в то время как мегафон объявлял о его присутствии.

Эрдоган во время посещения пострадавшего от пожаров района Манавгат. 31 июля 2021 года AP/Turkish Presidency

Спустя несколько часов турецкий комик Энис Арикан написал пост в Твиттере под хештегом HelpTurkey. "Помогите нам!!! Нам срочно нужны самолеты. У нас только один мир".

Но в стране, разделенной на два лагеря, где даже незначительные события разжигают культурные войны между сторонниками и противниками Эрдогана, хештег сразу же вызвал скандал. Прокуратура заявила, что расследует, были ли сообщения под хештегом нацелены на то, "чтобы вызвать беспокойство, страх и панику среди населения и унизить турецкое правительство".

Эрдоган, неожиданно столкнувшийся с одной из самых серьезных проблем своего 18-летнего пребывания у власти, счел возмутительными призывы обратиться к другим странам за помощью, чтобы справиться со страшными пожарами, в результате которых погибли восемь человек и около тысячи пострадали.

Правительство обвинили в бесхозяйственности и неподготовленности после того, когда стало ясно, что в стране нет исправных пожарных самолетов.

"В ответ на это мы можем сказать только одно: сильная Турция", - прокомментировал Эрдоган кампанию HelpTurkey. После этого в соцсетях запустили хештег StrongTurkey.

"Террор лжи распространяется из Америки, Европы и некоторых других мест", - сказал он о кампании HelpTurkey.

В то же время медиа-регулятор пригрозил турецким телеканалам штрафами за освещение пожаров в прямом эфире. Большинство СМИ подчинились.

По официальным данным, с 28 июля в Турции зафиксировано 208 пожаров в 44 провинциях, большая часть из которых взята под контроль. В результате стихийного бедствия уничтожены лесные массивы на побережье Средиземного и Эгейского морей, а вместе с ними местная флора и фауна, фермеры лишились своих хозяйств.