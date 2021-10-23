Турция высылает послов 10 стран

Турция объявляет персонами нон грата послов десяти государств: Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции. Такое распоряжение президент Реджеп Тайип Эрдоган дал сотрудникам МИДа.

Глава государства ещё накануне пригрозил выслать дипломатов. По его мнению, они нарушили Венскую конвенцию. Представители западных государств ранее подписали обращение с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу.

Осман Кавала AP/Copyright 2015 The Associated Press. All rights reserved

Кавала — основатель культурного фонда, созданного для поддержки национальных меньшинств в Турции. Правозащитник выступает за примирение турок с армянами и курдами. Он проходил обвиняемым по делу о беспорядках 2013 года в Стамбуле. Прошлой зимой его оправдали, но почти сразу же задержали вновь, на этот раз по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

В Анкаре считают, что Кавала связан с деньгами Джорджа Сороса и с террористическими организациями. Демарш западных послов турецкое руководство называет непростительным вмешательством во внутренние дела.