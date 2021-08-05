Волонтёры спасают лес в Турции

По данным европейской системы спутникового наблюдения, мощность излучения от лесных пожаров в Турции стала беспрецедентной, превысив показатели 2003 года. В провинции Мугла удалось взять под контроль возгорание на территории теплоэлектростанции в районе города Миляс. По заявлению властей, огонь не повредил основные блоки ТЭЦ. Пламя подбиралось к электростанции в течении нескольких дней, баки с водородным топливом и другие взрывоопасные вещества был вывезены заранее. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы на военных катерах.

В Мугле на курорте Мармарис лесные пожары бушуют до сих пор. В этом районе местные жители и волонтеры со всей страны объединились в команды. Многие говорят, что действия властей не достаточны для тог, чтобы справиться с таким масштабным стихийным бедствием.

Турагент Мехмет Кара стал добровольцем: "Мы помогали людям, получившим ожоги, тем, кто отравился дымом. Все это время огонь бушевал рядом с нами и мы просто делали все, что было в наших силах. Здесь появилось больше команд поддержки, они делает все необходимое. Мы боремся с огнем всеми имеющимися средствами".

Рекордная жара в Турции привела к засухе. Все еще горят леса не только в в провинции Мугла, но и в Анталье и ряде других областей.

Оппозиция критикует власти в ненадлежащей подготовке флота самолетов для тушения пожаров.

Между тем генпрокуратура Республики проводит расследование в связи с акцией "Помоги Турции", которая началась в соцсетях на фоне природной катастрофы. По мнению властей, акция нацелена на "создание паники и страха в обществе" и "унижение государства". Следователи выясняют, кто является владельцем аккаунтов в "Твиттере", с которых начались распространение хэштега #helpTurkey (#помогиТурции) и критика принимаемых властями мер по борьбе с пожарами.