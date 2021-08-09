Топ-менеджер Samsung выйдет на свободу

Комитет Министерства юстиции Южной Кореи решил условно-досрочно освободить вице-председателя компании Samsung Electronics, миллиардера Ли Джэ Ёна. Ожидается, что он выйдет из тюрьмы на свободу уже в пятницу. В январе суд приговорил Ли Джэ Ёна к 2,5 годам тюрьмы. Его обвинили в даче взяток окружению экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе и ее подруге Цой (Чхве) Сун Силь, которую называют корейской "мадам Распутиной".

Топ-менеджера отпустят за два дня до национального праздника - Дня освобождения, который отмечается 15 августа, когда обычно объявляется президентское помилование. Как говорится в официальном заявлении, южнокорейский минюст учел "эмоции в обществе и поведение Ли Джэ Ёна во время заключения", а также влияние пандемии коронавируса на национальную и мировую экономику.