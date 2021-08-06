Спортивная элегантность белок-акробаток

Тот, кто хоть раз наблюдал за белками в лесу или парке, знает, что эти маленькие грызуны - прирожденные акробаты. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли попытались детально изучить их ловкость. Выяснилось, что акробатические прыжки белок основаны на сложных вычислениях, происходящих за доли секунды.

В этом процессе у животных вырабатываются изобретательные стратегии, похожие на те, которые используются в уличном спорте - паркуре. В его основе - преодоление различных препятствий с использованием прыжковых элементов.

Чтобы понять, как белки молниеносно адаптируют свои движения в полете, ученые установили в одном из парков специальные полосы препятствий, используя в качестве приманки для белок арахис. Жердочки были расположены таким образом, чтобы заставить животных прыгать на разные расстояния, получая за это вкусную награду.

Замедленная видеосъемка показала, что перед каждым прыжком белки проверяли устойчивость своего стартового положения и расстояние до цели, чтобы найти оптимальную позицию для прыжка. Во время экспериментов ни одна из белок не упала, поскольку они использовали различные стратегии и свои острые когти.

Особенно удивительным было открытие, что зверьки вообще не нацеливались прямо на необходимую ветку, а использовали ближайшую стену, чтобы отскочить от нее, как это происходит в паркуре. По мнению ученых, спортивная элегантность белок может вскоре послужить моделью для дальнейшего развития маневренности гибких роботов.