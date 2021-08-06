Португалия — лидер ЕС по ежедневному употреблению алкоголя

Самая высокая доля употребляющих алкоголь ежедневно в ЕС - в Португалии. Пятая часть (20,7%) населения этой страны в 2019 году потребляла алкоголь каждый день, за ней следуют Испания (13,0%) и Италия (12,1%). Напротив, самая низкая доля была около 1,0% в Латвии и Литве. К такому выводу пришло Европейское статистическое агентство Евростат.

В Нидерландах почти половина населения (47,3%) потребляет алкоголь еженедельно, за ней следуют Люксембург (43,1%) и Бельгия (40,8%).

Ежемесячное потребление в ЕС было самым высоким в Литве (31,3%), Латвии (31,1%) и на Кипре (30,4%).

Среди стран-членов ЕС Хорватия сообщила о самой высокой доле населения (38,3%), которое никогда не употребляло алкоголь или не употребляло его в течение последних 12 месяцев.

Самые злоупотребляющие алкоголем страны

При этом лидером среди стран ЕС по доле случаев злоупотребления алкоголем в 2019 году стала Дания: 38% ее взрослого населения хотя бы раз в месяц выпивали более 60 граммов чистого этанола за один прием.

60 граммов чистого этанола - определенная Всемирной организацией здравоохранения абсолютно опасная доза спиртного. Она приблизительно соответствует 180 граммам водки, полутора литрам пива или 0,5 литра вина.

Вслед за Данией расположились Румыния (35% взрослого населения злоупотребляли алкоголем не менее одного раза в месяц), Люксембург (34%), Германия (30%) и Бельгия (28%). Замкнули список Италия и Кипр (по 4%). Средний показатель по ЕС составил 19%.

Гендерный "алкогольный" разрыв

Самый большой гендерный разрыв в ежедневном потреблении - в Португалии и Испании.

Во всех государствах-членах ЕС мужчины употребляли алкоголь чаще, чем женщины. Наибольший гендерный разрыв был обнаружен в Португалии (33,4% против 9,7%) и Испании (20,2% против 6,1%) в отношении ежедневного потребления.

Во всех европейских странах женщины составляли значительно более высокую долю лиц, которые никогда не употребляли алкоголь или не употребляли его в течение последних 12 месяцев. Самый большой гендерный разрыв был обнаружен на Кипре (12,8% мужчин против 44,2% женщин), в Болгарии (16,2% против 42,0%) и Италии (21,5% против 46,7%).

Общая статистика по Евросоюзу

По данным Евростата, в 2019 году 8,4% взрослого населения ЕС употребляли алкоголь ежедневно, 28,8% - еженедельно, 22,8% - ежемесячно и 26,2% никогда не употребляли или не употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев.

Было обнаружено, что ежедневное потребление алкоголя увеличивается с возрастом. Самая низкая доля тех, кто употреблял алкоголь ежедневно, была среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет (1,0%), а самая высокая - среди лиц от 75 лет и старше (16,0%). Однако на последнюю возрастную группу также приходилась самая высокая доля тех, кто никогда не употреблял алкоголь или не употреблял его в течение последних 12 месяцев (40,3%).

Еженедельное потребление алкоголя было довольно стабильным во всех возрастных группах от 25 до 64 лет, причем наибольшая доля приходилась на людей в возрасте от 45 до 54 лет (33,5%).

Ежемесячное и реже одного раза в месяц потребление с возрастом немного снизилось. Самая высокая доля потребляющих алкоголь ежемесячно (28,5%) зафиксирована среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Ежедневное и еженедельное употребление алкоголя было более распространено среди мужчин, чем среди женщин (соответственно 13,0% мужчин против 4,1% женщин и 36,4% мужчин против 21,7% женщин).