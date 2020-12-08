Отчет Евростата дает надежду на быстрый рост экономики после пандемии

Экономика еврозоны в третьем квартале 2020 года росла рекордными темпами относительно предыдущего квартала, восстановившись после сильного падения из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует оценка ВВП, представленная Евростатом - Статистическим управлением Европейского союза.

В 19-ти странах еврозоны ВВП с июля по сентябрь вырос сразу на 12,5%, что является самым резким увеличением с тех пор, как агентство начало сбор данных в 1995 году. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 4,3%. Аналогичные показатели у ЕС в целом.

Положительную динамику эксперты связывают с улучшением эпидемической ситуации и снятием карантинных мер - открытием фабрик и магазинов, а так же со всплеском экспорта.

Самый высокий рост по сравнению с предыдущим кварталом продемонстрировали Франция (18,7%), в Испания (16,7%) и Италия (15,9%). Именно эти государства были в списке стран, по которым пандемия ударила особенно мощно.

Согласно данным Евростата, в июле-сентябре число занятых выросло по сравнению с предыдущим кварталом на 1% в еврозоне, и на 0,9% в ЕС . В годовом выражении показатель сократился на 2,3% в еврозоне и 2% в ЕС.

Несмотря на то, что в настоящий момент экономика еврозоны и Евросоюза переживает не лучшие времена, данные Евростата вселяют надежду на ее быстрое восстановление после окончания пандемии.