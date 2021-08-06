"Фонд борьбы с коррупцией" - экстремисты или борцы за справедливость? | #Куб

После блокировки Роскомнадзора оппозиционный проект “МБХ медиа” в четверг прекратил свою работу. Днем ранее московский суд окончательно признал “Фонд борьбы с коррупцией” Алексея Навального “экстремистской организацией”.

Что это? Борьба с преступниками или борьба с инакомыслием?

Нескольким сторонникам Навального грозят реальные сроки по так называемому “санитарному делу”. Сам оппозиционер уже больше полугода находится в тюрьме.

Активисты не признаются в совершении противоправных действий, обвиняя власти в “завинчивании гаек”.

Сторонники Кремля считают, что ФБК грубо нарушает закон и тем самым “подставляет” протест.

“Вся якобы протестная деятельность Навального сводится к тому, чтобы полностью дискредитировать протест, - пишет блог "Фонд Бабла с Коррупцией". - Кроме того, команда Навального намеренно подставляет побольше людей под задержания на незаконных акциях, давая возможность правоохранительным органам обвинить митингующих в насилии. Ну и «срисовать» их заодно. И запретить любые протесты.”

Споры на тему того, преступники сторонники Навального или сами они - борцы с преступностью продолжаются. Но что значит статус “экстремистской организации”?

В случае продолжения деятельности, сотрудников ФБК и активистов могут привлечь к уголовной ответственности. Максимальное наказание за это - десять лет колонии.

За финансирование такой организации, независимо от суммы, также предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок лишения свободы - десять лет.

Символика ФБК приравнивается к нацистской символике. Тем, кто ее демонстрирует или изготавливает, грозит административная ответственность - до 15 суток ареста.

На этой неделе “Твиттер” обсуждает не только Навального, но и закрытие “МБХ-медиа”, о котором сообщил его глава Михаил Ходорковский.

“Под угрозой уголовной ответственности, прекращаю внаглую заниматься противоправной деятельностью. Но это не точно”, - ответила на сообщение Ходорковского прокремлевская журналистка Юлия Витязева.

А что думаете вы? Действительно ли Кремль своими действиями убирает соперников или это защита россиян от преступников?

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