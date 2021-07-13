Мигранты рассказывают, как попадают в Литву через Беларусь

Организаторы нелегальной миграции проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из соседней Беларуси. Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, по словам которого мигранты сами рассказывают, что люди в камуфляже объясняют им, как уничтожить документы, как вести себя во время опроса, что говорить, о чем не упоминать.

Мустафа Хусейн Ханада, мигрант из Ирака: "Мы приехали из Багдада. Туристическая группа. В Минске я дал кому-то 1400 долларов, чтобы они отвезли меня в лес. Думаю, это была граница. Они показали мне дорогу. Они сказали мне: иди сюда. И я пошел".

Хайдар аль-Гаравг, мигрант из Ирака: "Я потратил 15 купюр, то есть 1500 долларов. Я попытался пройти через лес, но мы наткнулись на болото, там воды было по пояс, но мы все равно шли. Я хочу сказать, что сюда было трудно добраться. Мы столкнулись с дикими животными и другими опасностями. Я думал, что мы погибнем в этом лесу. Но, слава Богу, он спас нас и дал возможность прийти сюда".

Джесс, мигрант из Камеруна: "Из СМИ я узнал, что люди идут сюда, подумал, что граница открыта и решил рискнуть".

В Вильнюсе говорят, что структуры, которые участвуют в организации потоков мигрантов и переправке нелегалов, пользуются покровительством белорусских властей.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции: "Очевидно, что это попытка режима (Лукашенко) отомстить Литве и всему Европейскому Союзу за их поддержку гражданского общества в Беларуси".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 1700 нелегалов, преимущественно из стран Азии. Это в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. В начале июля правительство Литвы объявило в связи с миграционным кризисом режим чрезвычайной ситуации в стране.