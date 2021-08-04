В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

По меньшей мере два человека стали жертвами столкновения пассажирских поездов на западе Чехии. Погибшие - машинисты обоих составов. Десятки людей получили ранения. Пять находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла у села Милавче в районе города Домажлице.

Как сообщается, один поездов (он следовал из города Пльзень в Мюнхен), выехал на одноколейный участок железной дороги на запрещающий сигнал семафора. По предварительной версии, авария произошла из-за невнимательности машиниста. Однако не исключается и вариант сбоя в работе железнодорожной техники.

К месту инцидента были направлены вертолеты, автомобили скорой помощи для госпитализации раненых и десятки спасателей. Помощь оказали и медики из соседней Германии.

По данным посольства России в Чехии, россиян среди пострадавших нет. Произошедшая железнодорожная катастрофа стала крупнейшей в Чехии за последний год.