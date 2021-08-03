Тунис: госпереворот или антикризисные меры

Президент Туниса обновил состав правительства, назначив новых министров. Но политический кризис, разразившийся в стране после того, как Каис Саид отправил в отставку премьера и приостановил работу парламента, далёк от завершения.

Главу государства обвиняют в узурпации власти и нарушении конституции. Аргументы в его защиту озвучил в интервью Euronews глава тунисской дипмиссии в Евросоюзе.

Набиль Аммар, глава дипмиссии Туниса в ЕС:

"Все последние годы тунисцы живут в ритме происшествий и скандалов. Один масштабнее другого. Но после нет ни разбирательств, ни предложенных решений проблемы, никакого прогресса. Спустя несколько дней все обсуждения затихают. А потом опять скандал. Так не может больше продолжаться!"

Аннелиз Боржес, корреспондент Euronews:

"В минувшие выходные три парламентария были арестованы. Это оппоненты президента. Критики утверждают, что идёт чистка".

Набиль Аммар, глава дипмиссии Туниса в ЕС:"Идёт судебный процесс, я не вмешиваюсь в это и не озвучиваю никаких суждений. Я не уполномочен это комментировать. Суд должен быть независимым. Если им нечего скрывать, тогда в чём проблема? Они могут предстать перед судом и защитить себя. Если бы я был депутатом, и меня в чем-то подозревали, то я бы это сделал, чтобы прояснить ситуацию, а не прикрывался бы иммунитетом".

Тунисская оппозиция расценила произошедшее в стране как госпереворот.

Президент же настаивает, что действовал строго в рамках конституции, исполняя волю нарада. Ранее по стране прокатилась волна антиправительственных протестов недовольных методами борьбы с пандемией.

Тревогу за будущее демократии на родине "арабской весны" выразили Евросоюз, США и многие другие представители международного сообщества.