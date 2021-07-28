Оппозиция Туниса мобилизуется

Пока тунисцы приспосабливаются к жизни в условиях комендантского часа и других ограничений, оппозиция заявила, что мобилизует широкий фронт протеста. Он направлен против решения президента Каиса Саида распустить правительство и приостановить работу парламента.

Глава исламистской партии Ennahdha и спикер законодательного органа Рашид Ганнуши заявил, что цель нового национального фронта - оказать давление на президента и потребовать возврата к демократии:

"Это не только наша позиция, но и большинства представителей тунисского политического спектра, которые отвергают нововведения, выражают это в различных формах и призывают посстановить демократическую систему правления и приверженность принципам революции, а не возвращаться к деспотизму или единоличному правлению".

Тем временем туниисский президент провёл встречи со своими коллегами из Алжира и Марокко в рамках усилий по региональному урегулированию. В ходе переговоров говорилось о том, что использование Саидом чрезвычайных полномочий не является переворотом. Но в стране, которая считается родиной Арабской весны, сохрняются напряжение и раскол. Одни приветствуют свержение правительства - другие опасаются, что Тунис находится на пути к новой диктатуре.

_"Ближайшие дни будут очень трудными для всей тунисской политики, _ - говорит политолог Низар Макни, - и я ожидаю, что президент Республики выпустит подробную дорожную карту о том, каким будет следующий этап. Я также ожидаю новых указов, посредством которых коррумпированные лица будут привлечены к ответственности, а также восстановления политического курса или реконструкция этого политического курса. Это означает, что будет новый политический этап, который может привести к диктатуре, и всё это сейчас поставлено на карту".

Во вторник несмколько гражданских организаций, в том числе могущественный Тунисский Всеобщий профсоюз, выступили с совместным заявлением, в котором попросили президента предоставить дорожную карту для решения проблем страны. Они также предостерегли от ``незаконного и необоснованного продления приостановления деятельности государственных учреждений и заявили, что должен соблюдаться месячный срок, установленный конституцией Туниса.

Президент сослался на статью конституции, которая позволяет ему брать на себя исполнительную власть в случаях ``"неминуемой опасности, угрожающей институтам нации и независимости страны и препятствующей нормальному функционированию государственной власти". Каис Саид, бывший преподаватель конституционного права, подчёркивает, что действует лишь в рамках Основного закона страны.