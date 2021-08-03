Родители добиваются правосудия после взрыва в Бейруте

Квартира с видом на порт Бейрута стала для Пола и Трэйси Наджер местом личной трагедии: в прошлом году 4 августа в результате мощного взрыва здесь погибла их трехлетняя дочь Александра, которая стала самой маленькой жертвой этой катастрофы. Смерть дочери подвигла Пола принять участие в политической деятельности и он стал одним из лидером оппозиции.

Супруги до сих пор не могут жить в опустевшем доме и очень редко сюда возвращаются, впервые они согласились поговорить с журналистами в гостиной, где погибла Александра.

"Это дом Александры, наши воспоминания здесь, мы видим как она бегает, мы видим как она плачет, это ее дом", — говорит Трэйси Наджер.

Пол и Трэйси рассказывают, что нашли поддержку со стороны своих соотечественников, когда действия политической партии и властей страны оказались провальными во все отношениях.

"Четвертого августа ночью неправительственные организации и волонтеры начали свою работу, они помогали ремонтировать здания, отстраивать Бейрут заново, и когда я оглядываюсь назад, я смотрю на то, что они сделали, то понимаю что не могу просто так уехать отсюда. Мы много раз задумывались над тем, чтоб уехать, но мы этого не сделали, потому что люди здесь изо всех сил трудятся над тем, чтобы восстановить город, сделать страну лучше, чтобы вернуть страну народу. Я не могу их оставить, потому что я сама стала жертвой этого взрыва", — признается Трэйси Наджер.

Пол и Трэйси справляются с горем, принимая участие в оппозиционной деятельности, пытаясь узнать правду о взрыве и привлечь к ответственности тех чиновников, которых, по их мнению, во время кризиса проявили абсолютную некомпетентность. Они говорят, что находятся в самом начале борьбы против правящего класса.

"Мы быстро поняли, что мы будем добиваться правосудия, что нам станет от этого лучше — если мы будем жить в Ливане. Мы поняли, что не сможем уехать. Тут либо мы, либо они. Я говорю именно о правящей элите, а не об их сторонниках. Но мы не можем жить в стране, где преступники до сих пор находятся у власти и мы решили, что нам нужно правосудие, нам нужно видеть, что людей привлекают к ответственности за 4 августа, но мы должны также свергнуть их", — говорит Пол Наджер.

Некоторые политические силы Ливана стараются отстраниться от так называемой правящей элиты и утверждают, что тоже находятся в поисках истины, но большинство обычно ливанцев смотрят на это скептически и уверены, что все эти слова -- всего лишь попытки заработать очки накануне предстоящих парламентских выборов.

"В стране, где правосудия очень сложно добиться, Бейрут все еще находится в трауре. Спустя год после взрыва многие вопросы остаются без ответа, но раны не заживут, пока не будет обнаружена вся правда, а виновные не понесут ответственность".