Испания потрясена убийством журналистов в Буркина-Фасо

Репортер Давид Бериайн и оператор Роберто Фрайле, а так же путешествующий с ними журналист из Ирландии, были убиты в этой африканской стране группой вооруженных людей. Телевизионщики снимали документальный фильм о борьбе с браконьерством в Буркина-Фасо и были похищены в области Гурма. Судьба военнослужащего, сопровождавшего сотрудников СМИ, неизвестна.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил смерть испанских журналистов. Санчес выразил соболезнования родным и близким Бериайна и Фрайле, и признание "всем тем, кто, как они, отважно работают в зонах конфликтов".

Аранча Гонсалес Лайя, глава МИД Испании: "После того, как мы связались с властями Буркина-Фасо и семьями пропавших, скорее всего, подтверждается, что тела, найденные в Буркина-Фасо, принадлежат двум испанским репортерам".

Бериайн и Фрайле имели опыт работы в опасных зонах. В Буркина-Фасо они передвигались на армейской машине вместе с экоактивистами и военными. Группу атаковал отряд вооруженных людей на автомобилях и мотоциклах в районе заповедника Пама, расположенного на востоке страны, около границы с Бенином.

Аранча Гонсалес Лайя, глава МИД Испании: "Это опасная область, потому что здесь обычно действуют террористические группы, браконьеры, бандиты и джихадисты".

Власти Буркина-Фасо полагают, что за нападением стоят террористы. Подробностей правительство не сообщает. Ранее ответственность за гибель журналистов взяла на себя джихадистская группировка, связанная "Аль-Каидой". Информация проверяется.