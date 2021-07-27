Евросоюз достиг важной вехи в кампании вакцинации

Европейский Союз достиг своей промежуточной цели в борьбе с коронавирусом. К июлю 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины. А 57% уже имеют полную защиту от Covid-19. В результате общий иммунитет приблизился к намеченному уровню. Председатель Еврокомиссии назвала это и хорошей новостью, и недостаточным достижением:

«Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров, - сказала Урсула фон дер Ляйен. – Мы преодолели отставание от других, но нужно продолжать усилия. Вариант «дельта» очень опасен. Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, получить прививки ради собственного здоровья и для защиты других ».

Несмотря на высокие темпы вакцинации, уровень инфицирования в Евросоюзе продолжает расти. Эпидемиологи объясняют этот тем, что носителями вируса остаются многие привитые взрослые и, особенно, дети, которые по большей части еще не привиты. Профессор вирусологии Католического университета Лёвена считает, что ситуацию осложняет появление новых штаммов:

«Оригинальный вариант, тот, который пришел из Уханя, вероятно, исчез бы при 70-процентной вакцинации населения, - сказал Марк Ван Ранст. - Но затем появился британский вариант, после него индийский. Все они гораздо заразнее. Нам нужно более высокое покрытие вакцинами, чтобы противостоять этому ".

Победе над коронавирусом не способствовали снятие социальных ограничений и открытие границ, что было сделано ради спасения международного туризма и других видов летнего отдыха.

«Люди уезжают в отпуск и с легкостью передают свои вирусы другим людям или сами их получают и привозят по возвращении в свои страны, как это было в прошлом году, - продолжал бельгийский учёный. – Но теперь те, кому сделали уколы, хотя бы реже попадают в больницы и умирают. Но и для них имеется некоторый риск. Они защищены не на 100%. Но подавляющее большинство госпитализированных пациентов не вакцинированы. "

Внутри Евросоюза всё ещё имеются большие различия по уровню вакцинации. В таких странах, как Болгария, полностью привито только 17% взрослого населения, в других странах, например, в Нидерландах, Дании или Ирландии, - 83%. Но эти цифры будут выравниваться, когда получат уколы все, кто этого хотел.