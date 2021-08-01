Олимпийский дневник: 1 августа

Итальянец Ламонт Марселл Джейкобс завоевал олимпийское золото в беге на 100 метров, пробежав дистанцию за 9,80. До него европейцы побеждали в стометровке всего четыре раза за всю историю Олимпиады, последний из которых был в 1992 году.

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке. Её последняя попытка завершилась результатом 15,67. Предыдущий рекорд принадлежал украинской прыгунье Инессе Кравец. Но в 1995 году её прыжок был на 17 сантиметров короче.

А в прыжках в высоту среди мужчин победила дружба. Впервые в истории этой дисциплины на Олимпиаде первое место разделили два спортсмена: катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери.

Немецкий теннисист Александр Зверев победил россиянина Карена Хачанова со счетом 6:1 и 6:3 в финальной игре. В полуфинале Зверев обыграл первую ракетку мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.

Мужская сборная Франции по фехтованию на рапирах завоевала золото, обойдя команду Олимпийского комитета России со счетом 45:28. Три дня назад, на соревновании среди женщин, французские рапиристки, наоборот, проиграли россиянкам.

На сегодня больше всего олимпийских медалей собрала сборная США — 59 штук. Однако на первом месте по количеству золотых наград — Китай. Команда Олимпийского комитета России, набрав 12 золотых медалей, спустилась в общем зачете на пятое место.