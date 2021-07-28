Олимпийский дневник: 28 июля

Австралийка Ариарне Титмус выиграла свой последний бой с американкой Кэти Ледеки, установив олимпийский рекорд в плавании на 200 метров вольным стилем среди женщин. Накануне Титмус обошла Ледеки и в финале на 400 метров вольным стилем. Действующая чемпионка финишировала пятой, но через час завоевала свою шестую золотую олимпийскую медаль на дистанции в 1500 метров - своей любимой.

OLYMPIC RECORD.



Australia's Ariarne Titmus sets an Olympic record to win gold in the women's 200m free. #TokyoOlympics



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Мужская сборная Великобритании завоевала ещё одно золото в олимпийском бассейне, одержав победу в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Квартет чемпионов в составе Тома Дина, серебряного призера Дункана Скотта, Джеймса Гая и Мэтью Ричардса показал выдающийся результат, не дотянув всего 0,03 секунды до мирового рекорда. Серебро досталась команде Олимпийского комитета России, бронза - - Австралии.

Ce sport a l'air très physique. #TokyoOlympicspic.twitter.com/7p8MbioXda — N A N V O N H O N (@walesacly) July 28, 2021

Криштоф Милак выиграл олимпийский финал на дистанции 200 метров баттерфляем, но говорит, что мог бы добиться большего. Венгр раздосадован: он считает, что его шанс побить собственный мировой рекорд улетучился, когда его купальник порвался за несколько минут до соревнований. Вторым к финишу пришёл Томора Хонда из Японии, итальянец Федерико Бурдиссо завоевал бронзу.

Аннемик ван Влёйтен из Нидерландов принесла своей стране первую золотую медаль токийской Олимпиады в соревнованиях по шоссейным велогонкам. Марлен Ройссер из Швейцарии показала лучший результат в своей карьере и завоевала серебро. Третьей к финишу пришла Анна ван дер Брегген, также из Нидерландов. Хлоя Диггерт, которая считалась фаворитом до начала соревнований, была лишь седьмой.

Примож Роглич из Словении завоевал золотую медаль в олимпийской шоссейной велогонке с раздельным стартом на 44,2 километра. Тому Дюмулену из Нидерландов внровь пришлось довольствоваться серебром, как и на Олимпиаде в Рио, а бронза досталась австралийцу Роану Деннису.

Французы Матьё Андродьяс и Уго Бушерон на 0,2 секунды опередили дуэт из Нидерландов и завоевали золотые медали в соревнованиях парных двоек на турнире по академической гребле. Бронза досталась китайским гребцам.