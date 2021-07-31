Олимпийский дневник: 31 июля

Команда Великобритании завоевала золото Олимпийских игр в Токио в смешанной эстафете по триатлону. Британцы Джорджия Тейлор-Браун, Джессика Лермонт, Алекс Йи и Джонатан Браунли преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Вторыми к финишу в Морском парке Одайба пришли спортсмены из США, третьими - французы.

Свою третью золотую олимпийскую медаль американец Калеб Дрессел выиграл на дистанции 100 мбаттерфляем, установив новый мировой рекорд. Серебро досталось венгру Криштофу Милаку, бронза у швейцарца Ноэ Понти,

Кэти Ледеки из США завершила свои выступления на Олимпийских играх в Токио очередной золотой медалью на дистанции 800 м вольным стилем. Она стала первой пловчихой в истории, завоевавшей 6 золотых медалей в личном зачёте за карьеру.

Ледеки лидировала в гонке, которую она не проигрывала с 2010 года. Очень близко к ней шла основная соперница Ариарне Титмус, завоевавшая в результате серебро. Бронза досталась итальянке Симоне Квадарелле.

Испанцы Фатима Гальвес и Альберто Фернандес выиграли золотую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине трэп. Испанский дуэт обошёл представителей Сан-Марино Алессандру Перилли и Джана Берти всго на одно очко. Бронза досталась американцам Мэделинн Бернау и Брайану Берроуз. Это первое олимписйское золото Фернандеса, трёхкратного чемпиона мира.

Лу Юньсю из Китая выиграла золото токийской Олимпиады по парусному спорту в классе RS:X(виндсерфинг). Шарлин Пикон из Франции завоевала серебряную медаль, бронза у британки Эммы Уилсон. Соревнования в классе RS:X не будут представлены на Олимпийских играх-2024 в Париже.