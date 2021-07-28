Итоги пятого дня Олимпийских игр в Токио

Подводим итоги пятого дня Игр в Токио. Японский гимнаст 19-летний Дайки Хасимото одержал победу в личном многоборье, блестяще выступив на последнем снаряде. Второе место занял китаец Сяо Жотэн. У российского спортсмена Никиты Нагорного "бронза".

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл олимпийское "золото" в весовой категории до 90 килограммов. В финале Бекаури одолел немца Эдуарда Триппеля. Бронзовыми призерами соревнований ранее стали венгр Кристиан Тот и спортсмен из Узбекистана Давлат Бобонов.

Немецкая всадница Джессика фон Бредов-Верндль завоевала титул олимпийской чемпионки в выездке. "Серебро" взяла ее соотечественница Изабель Верт. "Бронзу" - британка Шарлотта Дюжарден.

В финальном матче командного турнира по фехтованию на саблях мужская сборная Южной Кореи победила команду Италии со счетом 45:26. Бронзовыми призерами стали саблисты сборной Венгрии, которые в матче за третье место победили команду Германии.

Двадцать восьмого июля в Токио стартовал бейсбольный турнир. Сборная Япония обыграла команду Доминиканской Республики (4:3) . Хозяева Олимпиады в этой дисциплине намерены взять золотую медаль.

По итогам среды спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России сохранили четвертое место в медальном зачете. На первом месте - Япония, на втором Китай, на третьем США.