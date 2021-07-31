Афганистан: бои за Герат

В Афганистане не прекращаются бои в районе города Герат, одного из крупнейших в стране. Боевики движения "Талибан" заняли несколько пригородов, а также заявили, что дошли и до центра города, но власти Афганистана это отрицают.

Сейчас, как сообщается, наиболее ожесточённые бои развернулись за два моста на реке Герируд, которые находятся южнее Герата.

Автоматному и гранатомётному обстрелу подвергся и комплекс зданий ООН в городе — погиб один из охранников здания.

Ситуация осложняется тем, что уже раньше Герат стал центром притяжения для беженцев, которые спасаются от наступления талибов.

Герат сейчас фактически окружён силами талибов; они контролируют, по разным данным, от половины до 80% территории Афганистана, но пока им не удаётся захватить крупнейшие города страны.