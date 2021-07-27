"Мраморная миля": необыкновенный концерт

Обычно здесь слышен гул работающих экскаваторов и тракторов. Но в этот день в мраморном карьере, расположенном недалеко от Екатеринбурга, звучала музыка. Концерт состоялся в рамках арт-фестиваля "Мраморная миля". Идея мероприятия - объединить различные культуры и народы. Греческие, грузинские и сербские песнопения исполнил квартет мужского монастыря Ганина яма. Армянские музыканты заполнили карьер звуками дудука. "Фестиваль показывает, что промышленный Урал может стать по-настоящему культурным пространством", - говорит член правления фонда "Идея" Эльмира Самохина, организатор фестиваля.
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