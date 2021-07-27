Санитарные пропуска разделили Италию

"Зеленый пропуск" станет обязательным в Италии только с шестого августа, но он уже разделил её население надвое. Хотя опросы показывают, что большинство итальянцев поддерживают введение санитарных пропусков, страну охватили массовые протесты против документа, необходимого для входа в рестораны, кинотеатры, музеи и другие общественные места. Чтобы получить его — нужно сдать ПЦР-тест, переболеть и выздороветь или быть привитым хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

"Большинство людей, с которыми мы говорили здесь, в Риме, поддерживают итальянский санитарный пропуск. Они не против того, чтобы показывать его для входа в залы ресторанов, спортзалы и места проведения культурных мероприятий. Они смотрят на него, как на единственный способ заставить людей сделать прививку", — рассказывает корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

По словам итальянского комиссара по чрезвычайной ситуации с коронавирусом Франческо Пауло Фильиуоло, с момента объявления о введении "зеленого пропуска", количество записей на вакцинацию увеличилось на 200 процентов.

"Думаю, "зеленый пропуск" будет полезен для убеждения сомневающихся людей сделать прививку, чтобы продолжить жить как обычно. Без санитарного пропуска это будет невозможно", — считает посетитель кафе.

"Думаю, нормально, что есть люди, которые против этого. Но в чем смысл? Разве они не хотят, чтобы их жизнь снова стала нормальной? А это единственный способ. Я его поддерживаю. Думаю, без нового свода правил, будет невозможно победить пандемию. Я, как и другие люди, хочу получить мою жизнь обратно!" — говорит жительница Рима.

Владелец этого ресторана рассказал нам, что будет принимать только обладателей "зеленого пропуска": "Мы чувствуем себя в безопасности, гарантируя здоровье и защиту нас и наших гостей. Вероятно, мы потеряем часть выручки, но нельзя получить всё сразу".

Противники нововведения беспокоятся в том числе и о приватности.

"Меня это очень раздражает. Почему я должна показывать всем мои личные документы? Думаю, мое право на частную жизнь исчезло из-за коронавируса", — говорит местная жительница.

Дебаты о "зеленом пропуске" продолжаются и в итальянском парламенте. Правящая коалиция рискует развалиться из-за разногласий по поводу документа. Ранее глава МВД Лучана Ламорджезе осудила демонстрации против вакцинации, в то время как один из лидеров Лиги севера Маттео Сальвини заявил, что политики должны уважать протестующих и прислушиваться к ним.