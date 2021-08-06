Италия: в школу с "зелёным пропуском"

В Италии с пятницы "зелёный пропуск" стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей ресторанов.

"С сегодняшнего дня ковид-сертификат, свидетельствующий о том, что его владелец привит как минимум одной дозой вакцины, имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или переболел за последние полгода Covid-19, необходим также в других закрытых местах досуга: спортзалах, театрах и кинотеатрах, - передает из Рима наш специальный корреспондент Джорджия Орланди. - Для тех, кто не соблюдает правила, предусмотрены жёсткие санкции: от 400 до 1000 евро штрафа. Использовать можно не только бумажный, но и цифровой формат".

Главная задача итальянского правительства, как пояснил министр здравоохранения Роберто Сперанца, - спасти начинающийся учебный год: "Мы намерены сделать всё возможное, чтобы вновь открыть школы в сентябре и обеспечить полную безопасность сотрудников", - заявил он.

Что же касается самих учителей, то при отказе предъявить санитарный пропуск в течение пяти дней, они будут отстранены от работы, а их зарплаты заморожены, сообщают итальянские СМИ.