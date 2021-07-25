Европа протестует против санитарных пропусков

В Европе растет недовольство санитарными пропусками, которые предлагают ввести власти сразу нескольких стран.

Более 160 000 человек вышли на улицы Франции в субботу в знак протеста против законопроекта, согласно которому для посещения ресторанов, баров, торговых центров и передвижения на поездах с начала августа будет необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации или недавний ПЦР-тест.

Накануне в стране зарегистрировали около 22 767 новых случаев заражения. Это в два раза больше, чем неделю назад.

"Нас лишают свободы передвижения, если мы не можем предъявить санитарный пропуск. Это абсолютно возмутительно!" — говорит один из участников акции протеста.

Похожие демонстрации прошли в Риме и других итальянских городах. С 6 августа жителям страны придется предъявить санитарный пропуск, чтобы попасть в ресторан, музей, театр или спортзал.

"Зеленый пропуск" — это несправедливо. Свободу нельзя ограничивать, это противоречит Конституции. Однако существует декрет, который делает его обязательным. Конституционный суд, возможно, отменит его в ближайшие месяцы," — считает житель Рима Энрико Ламберти.

Несколько тысяч человек вышли на акции протеста и в Нидерландах. В середине июля в стране вернули антикоронавирусные ограничения. Так ночные клубы и дискотеки снова закрылись, а бары, рестораны и магазины больше не имеют права работать с полуночи до шести утра.