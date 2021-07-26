Молдавская лаванда борется за международное признание

Из всех растений лаванда в кадре, пожалуй, самая впечатляющая: сюда, на фиолетовые поля под Кишиневом инстаграмеры и просто любители ярких фото готовы ехать издалека.

Хозяин плантаций - Алексей Казак - с 2015 года развивает производство этой эфирномасличной культуры в компании единомышленников в других регионах республики. Цель нового поколения фермеров - восстановить поля, заброшенные с распадом СССР.

"Я думаю, что в настоящее время наша республика производит гораздо меньше лаванды, чем могла бы, - уточняет Казак. - Нам прежде всего нужно зарекомендовать себя на международном уровне, так, чтобы нашу продукцию в течение нескольких лет проверили бы те, кто покупает и перерабатывает лаванду. Тогда мы сможем нарастить производство. Сегодня мировой рынок занят другими странами, которые поставляют гораздо больше лаванды, чем мы".

Плантации культивируют ради получения лавандового масла - проверенной временем классики, которая востребована в парфюмерном, косметическом и фармацевтическом бизнесе. Сегодня силами молдавских энтузиастов производится 20 тонн масла в год - вдвое больше, чем в начале нулевых, но по-прежнему далеко от показателей советской эпохи.

"Лавандовая плантация приятна благодаря аромату, цвету, положительным эмоциям, которые вызывает у гостей, - рассказывает Александру Бадарау, президент Молдавской ассоциации производителей лаванды. - Посетители делают красивые снимки на полях. Это можно сочетать с винным туризмом для продвижения нашей страны."

Ассоциация сообщила, что 99% молдавского лавандового масла поставляется за рубеж, главные заказчики - Германия, Франция и Болгария. Следующий шаг - провести международную сертификацию бренда и так укрепить рыночные позиции.