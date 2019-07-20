Лавандовые поля Гвадалахары

Лавандовые реки, душистые берега: в 100 километрах от Мадрида, в испанской провинции Гвадалахара, душистые розово-сиреневые цветы, на закате отдающие густым фиолетовым, всё увереннее сменяют зерновые культуры в местных сельскохозяйственных угодьях. Фермеры получают большую прибыль не только от их продажи, но и от наплыва туристов.

"Это очень весомый вклад в экономику региона, да ещё в летний сезон. Раньше после уборки зерновых здесь оставалась лишь сухая земля, - говорит Хуан Хосе де Лепе, управляющий олдного из хозяйств по выращиванию лаванды. - А теперь люди вместо того, чтобы ехать на море, приезжают сюда, занимаются сельским туризмом".

Выращивать лаванду тут начали лет тридцать тому назад, после того как один из местных феремеров побывал во французском Провансе, а по возвращении засеял этими цветами своё поле. Сейчас здесь уже действует завод, производящий 10% от мирового объёма лавандовой эссенции.

В программе для туристов - прогулка по лавандовым полям и пикник на фоне уникального пейзажа. А 15 июля неподалёку от города Бриуэга проходит Фестиваль лаванды.