Фиолетовое озеро в Аргентине

Озеро Корфо на юге Аргентины окрасилось в фиолетовый цвет. Местные жители жалуются на тяжёлый запах и полчища насекомых. Выяснилось, что в эту небольшую лагуну сбросили свои отходы местные рыболовные компании. Красноватый цвет обусловлен консервантом — сульфитом натрия. Местные власти заверяют, что разрешение на сброс было дано официально, "фиолетовые воды" не причиняют вреда и через несколько дней цвет воды вернётся в норму. Экологи же настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены.
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