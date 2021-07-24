Фиолетовое озеро в Аргентине

Озеро Корфо на юге Аргентины окрасилось в фиолетовый цвет. Местные жители жалуются на тяжёлый запах и полчища насекомых. Выяснилось, что в эту небольшую лагуну сбросили свои отходы местные рыболовные компании. Красноватый цвет обусловлен консервантом — сульфитом натрия. Местные власти заверяют, что разрешение на сброс было дано официально, "фиолетовые воды" не причиняют вреда и через несколько дней цвет воды вернётся в норму. Экологи же настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены.