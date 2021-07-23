Отказ от вакцинации: преступление или законное право? | #Куб

Вакцинация 70 % населения каждой страны позволит остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику, заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Средний показатель вакцинации в мире сегодня 26,6 % (если считать одну дозу) и 13,2 % (если учитывать тех, кто получил обе дозы).

Нужно ли доводить уровень вакцинации до 70 % или это бесполезная трата государственных ресурсов? - разбираемся в Кубе.

"Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, - заявил в среду на совещании с членами правительства Владимир Путин. - Подробно, квалицифированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации... Ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять".

Российский президент добавил, что в стране необходимо повышать темпы вакцинации, но подчеркнул, что прививки от коронавируса «не включены в общенациональный прививочный план». При этом руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В некоторых российских городах противники обязательной вакцинации восприняли слова президента как призыв к действию. «Никого нельзя принуждать ни к какому медицинскому вмешательству, иное противоречит как нормам национального, так и нормам международного права» - пишет Анна Малиновская из Альянса врачей, организовавшая пикет в Ульяновске.

Обязательную вакцинацию в том или ином виде ввели сегодня полтора десятка стран. Проект закона об обязательной вакцинации медработников обсуждается сейчас в нижней палате французского парламента.

"За последний век каждый закон о вакцинации вызывал реакции, порой бурные, - пишет в Твиттере министр здравоохранения Франции Оливье Веран. - Но не страх перед вакцинами и не неприятие государства искоренили оспу или полиомиелит, это сделала вакцинация". Процедура принятия, правда, грозит затянуться: оппозиция внесла около тысячи поправок к тексту.

Решать проблему с другого фланга решил зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. 19 июля он направил в Минюст предложение о введении уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации и приобретение поддельных сертификатов гражданами, а также за распространение медработниками «недостоверной информации о вакцинировании».

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», - говорится в его письме.

В Госдуме ряд депутатов от правящей партии заявили, что теоретически готовы рассмотреть подобную инициативу. Глава оппозиционной «Справедливой России» Сергей Миронов не только снова открыто выступил против, но и организовал протестный автопробег Москва-Хабаровск.

"Каждый человек сам добровольно принимает решение – вакцинироваться или нет. Принуждать, увольнять, заставлять нельзя, это прямое нарушение Конституции", - пишет он в Фейсбуке.

Адвокат Валерия Аршинова из Международной правовой организации "Агора" тоже сомневается в правомочности инициативы Владимира Петрова: "В рамках действующего правового поля она не должна быть принята, - говорит она, - потому что вся эта инициатива перечёркивает заявления властей о том, что у нас вакцинация добровольная... Это не призыв к совершению преступления, правильно же? Это призыв подумать и в случае, если вы имеете какие-либо сомнения, отказаться. И в большей степени цель призывов к отказу от вакцинации - подумать и проанализировать, оценить все возможности, потому что на самом деле больше несут негативных юридических рисков призывы к вакцинации. Как мы знаем, в рамках действующих норм у нас сейчас нет каких-либо компенсаций от государства, если из-за прививки будут какие-то негативные последствия".

В Министерстве юстиции Euronews подтвердили, что обращение Петрова поступило, и уточнили, что в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», инициативу рассмотрят в течение 30 дней.

Вакцинация 70% населения КАЖДОЙ страны позволит остановить пандемию, заявляет ВОЗ. В разных государствах к ней побуждают по-разному. Нужно ли ввести в РФ уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации?#Куб#опрос#вакцинация#Россия — Euronews на русском (@euronewsru) July 22, 2021

А что думаете Вы? Следует ли вводить в России уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации ? Голосуйте в соцсетях и высказывайте свое мнение на нашем сайте. До скорой встречи в Кубе!