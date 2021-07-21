Швеция: ПМЖ не для всех

Несмотря на протесты и недовольство правозащитников, в Швеции вступили в силу поправки к иммиграционному законодательству. Отныне мигранты могут рассчитывать только на временный вид на жительство.

Желающие остаться в стране на более длительный срок обязаны иметь работу и определённый уровень дохода. Кроме того, чтобы претендовать на получение статуса постоянного резидента, нужно прожить в королевстве более трёх лет, пройти тестирование знаний истории и культуры страны, владения шведским языком.

Анна Линдблад, представитель Шведской миграционной службы: "Получить убежище в Швеции не станет сложнее, потому что этот процесс регулируется законодательством ЕС и договорами ООН. А вот срок действия вида на жительство станет короче".

Законопроект социал-демократов и зелёных критикуют как ультраправые за излишнюю мягкость, так и правозащитники. Последние уверены, что он чинит дополнительные трудности для интеграции новоприбывших в шведском обществе. С 1984 года страна проводила относительно либеральную миграционную политику, правом на постоянное проживание соискатели убежища наделялись по умолчанию. Но, когда в 2015 году в Швецию прибыло рекордное число - свыше 163 тысяч беженцев, наметилась тенденция к ужесточению миграционных правил. Её аналитики наблюдают сегодня и в других скандинавских странах.