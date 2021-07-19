ЕС защитит границу Литвы

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex увеличит свое присутствие на границе Литвы с Беларусью до 60 сотрудников пограничного патруля, 30 транспортных средств и двух вертолетов. Об этом заявил исполнительный директор агентства Фабрис Леггери во время своего визита в Литву.

Он подчеркнул, что согласен с оценкой Вильнюса, называющего кризис с мигрантами "своего рода гибридной угрозой" со стороны белорусских властей, возмущенных санкциями ЕС и поддержкой Западом белорусской оппозиции.

Фабрис Леггери, исполнительный директор Frontex: "Этот миграционный кризис был создан и подпитывается политическими попытками использовать незаконную миграцию в качестве, если можно так выразиться, рычага воздействия или реакции на некоторые решения ЕС, в частности санкции, которые были приняты Евросоюзом в отношении Беларуси.

_ Мы предоставим Литве наш опыт для развития возможностей по возвращению мигрантов на родину, так как она, конечно, не привыкла к наплыву людей таких национальностей и в таком количестве"._

Только в июле в Литву из Беларуси прибыло около 1400 мигрантов, тогда как за весь прошлый год лишь 80. Александр Лукашенко заявляет, что в сложившейся ситуации требования о защите от нелегальных мигрантов из уст литовцев в адрес Минска выглядят странными, так как ранее они пошли "на удушение его народа".