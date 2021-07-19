День свободы или начала новой угрозы?

У дверей британских ночных клубов после 16-месячного перерыва вновь выстроились длинные очереди: власти сняли ограничения, введённые в связи с эпидемиологической ситуацией, отменив в том числе и требования соблюдать безопасную дистанцию.

От Лондона до Ливерпуля молодёжь пустилась в пляс, как только часы пробили полночь, оповестив о начале понедельника. С этого момента ношение масок и предъявление результатов тестов стало необязательным, билеты на многие вечеринки были распроданы ещё за несколько дней.

Говорят посетители одного из лондонских ночных клубов:

"Думаю, что затраченная здесь энергия высвобождает весь стресс, который накопился за всё то время, которое мы провели дома, взаперти. И выйти наконец из этого круга просто здорово!"

"Меня беспокоит одно: как бы после всего этого мы вновь не оказались в изоляции".

"А пока мы используем это время по максимуму".

Но это ликование разделяют далеко не все. В субботу были подтверждены 54 новых случаев заражения коронавирусом - это самый высокий показатель с начала января. И хотя смертность от COVID-19 остаётся сравнительно низкой, многих решение британского правительства полностью открыть экономику и разрешить снять маски беспокоит:

"Я думаю, что нам все ещё следует носить маски. Я только что приехал из Брайтона, примерно час провёл в поезде, и мне было приятно, что большинство людей в вагоне всё ещё были в масках, но я думаю, что очень рано принимать участие в некоторых мероприятиях, ходить в ночные клубы и тому подобные места".

"Ограничения должны быть сняты. Нам нужно как-то жить с этим вирусом, ничего не поделаешь, но я считаю, что мы должны носить маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте и так далее".

"Днём свободы" назвали в Британии понедельник, в который были сняты ограничения. Но некоторые специалисты считают это угрозой для всего мира. 1200 ученых подписали письмо в известный медицинский журнал The Lancet, критикуя решение правительства.