Великобритания не боится "дельты"

В Великобритании окончательно откажутся ото всех коронавирусных ограничений — включая социальное дистанцирование и маски. Как сообщил премьер-министр страны, это произойдет к 19 июля. Борис Джонсон, сам тяжело переболевший ковидом, готовится полностью вывести страну из локдауна на фоне тревожной статистики заражения высокотрансмиссивным дельта-штаммом.

"К 19 числу в день могут фиксироваться до 50 тысяч случаев заражения. Как и ожидалось, мы вновь наблюдаем рост числа госпитализаций и вынуждены мириться с новыми смертями от ковида.

В этих условиях в другое время мы должны были бы продолжить локадун. Сегодня мы можем рассматривать перспективу перехода к четвертому этапу снятия ограничений лишь по одной причине - это продолжающаяся эффективность вакцинации".

Великобритания собирается привить всех совершеннолетних к середине сентября и так догнать Израиль, страну, где на сегодня иммунизирован самый высокий в мире процент населения. Кампания здесь завершилась до прихода дельта-штамма.

Профессор Ран Балисер возглавляет национальную экспертную группу Израиля по проблемам ковида-19. Он уточняет: "С дельтой изменилась динамика распространения вируса, причем повсеместно. Мы знаем, что у дельты - лучшие способности обходить иммунную защиту по сравнению с альфа-штаммом".

Ученые убеждены, что прививка предотвращает тяжелое течение болезни. Во Франции кампания вакцинации также ускоряется. Здесь можно привиться, придя "с улицы", без записи или совместить приятное с полезным и попасть на вакцинацию в нарядный санитарный автобус в одном из городов по ходу гонки "Тур де Франс".

С прививкой дорога обещает быть легче.