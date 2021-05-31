Великобритания отказывает гражданам ЕС в гостеприимстве

В отношениях между Евросоюзом и вышедшей из него Великобританией расширяются прежние трещины и возникают новые. На этот раз поводом для раздора стал отказ впускать в Соединённое Королевство людей, приезжающих для собеседования о приеме на работу. По данным британского министерства внутренних дел, в первые 3 месяца года более 630 граждан ЕС были задержаны в соответствии с более строгими иммиграционными правилами. Некоторые из них были отправлены в центры содержания под стражей.

«Мы наблюдаем общую политику, которая называется "враждебной средой" и распространяется не только на граждан ЕС, - сказала шотландский историк Таня Бултманн. - Враждебной средой встречали многих мигрантов из разных мест на протяжении очень иногих лет. Теперь, из-за «брексита», в неё оказались втянуты граждане ЕС, которые пытаются въехать в Соединённое Королевство».

Стало известно о наказании граждан Евросоюза, посещающих свои семьи или достопримечательности с просроченными визами, которые до этого года вообще были не нужны. В то же время Великобритания зависит от притока квалифицированных рабочих рук и талантов из-за рубежа, который теперь под угрозой.

«Конкретные отрасли уже давно очень обеспокоены этим, - продолжала Таня Бултманн. - Но сейчас тревога возникла, когда преследованиям стали подвергаются туристы. Множество возмущённых людей говорят, это совсем не нормально. По-моему, министерство внутренних дел во многих отношениях слишком остро реагируют, а пограничники проявляют несоразмерную нарушениям жёсткость».

Вице-председатель Еврокомиссии, отвечающий за новые отношения с Великобританией, призвал её прекратить, «односторонние действия», «успокоиться» и «сосредоточиться на будущем». Марош Шефчович добавил:

"Сообщения средств массовой информации о том, что европейских граждан, желающих просто посетить Великобританию, помещают в камеры заключения или заставляют сдавать отпечатки пальцев, не помогают разрядить обстановку».

Граждане ЕС, подвергшиеся такому обращению, призывают Брюссель усилить на Лондон дипломатический нажим.