Канны: "Новые горизонты для кинематографа"

"Золотая пальмовая ветвь" 74-го Каннского кинофестиваля присуждена картине "Титан" француженки Джулии Дюкорно. Она стала всего лишь второй в истории женщиной-режиссёром, которая получила главную награду этого форума. Первой, в 1993 году, стала Джейн Кэмпион за ленту "Пианино".

Джулия Дюкорно, режиссёр:

"Если смотреть на других режиссёров, которые получали "Золотую ветвь" — я внимательно следила за этим и в детстве, и в юности, да и когда взрослой стала тоже — то, независимо от того, нравились мне лично фильмы или нет, следует признать, что у них была своеобразная аура совершенства. Наверное все режиссёры, как и единственная женщина-режиссёр до меня, говорили себе, что твой собственный фильм не может быть настолько совершенным, это невозможно".

Подробности кровавой драмы "Титан" держались в секрете до премьеры в Каннах. По словам режиссера Джулии Дюкорно, жанр хоррора позволяет позволяет на более глубоком уровне вести разговор о страхах и желаниях людей. Сюжетная линия "Титана" смешала в себе людей, роботов, страсть к автомобилям, насилие и поиски пропавшего ребенка.

Вторую по значимости награду — Гран-при — разделили две картины. Фильм финского режиссер Юхо Куосманена "Купе №6" про путешествие на поезде из Москвы в Мурманск в конце 90-х снят при участии Министерства культуры РФ. Второй лауреат Гран-при — иранец Асгар Фархади за ленту "Герой".

Лучшей актрисой признана норвежка Ренате Рейнсве. Она исполнила главную роль в фильме своего соотечественника Йоакима Триера "Худший человек на свете". Лента рассказывает историю 30-летней женщины в кризисный период ее жизни.

Ренате Рейнсве, актриса:

"Эта награда во многом принадлежит Йоакиму — он великий режиссёр, рядом с ним все становятся гораздо лучше, и меня он тоже сделал гораздо лучше. Всё это благодаря ему".

А лучшим актёром сочли американца: Калеб Лэндри Джонс, за роль в картине австралийца Джастина Курцеля "Нитрам". Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о массовом убийстве в австралийском городке Порт-Артур .

Калеб Лэндри Джонс, актёр:

"Большинство фильмов, которые привели меня в кино, были сделаны в Европе. Поэтому для меня чертовски много значит оказаться сегодня здесь и получить награду за именно этот фильм".

Израильский режиссер Надав Лапид завоевал приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм "Колено Ахеда".

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" кинофестиваля вручена итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо. Этой награды он удостоен по решению оргкомитета смотра за "уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу".

Приз за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути за фильм "Сядь за руль моей машины".

Фредерик Понсар, Euronews:

"Фильмы со всех континентов — в числе победителей этого Канского фестиваля, который стал праздником кино, несмотря на пандемию. Спайк Ли и его жюри проявили смелость, вручив главный приз молодой женщине-режиссёру. Это историческое событие откроет для кинематографа новые горизонты".