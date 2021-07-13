Канны: овации для "Французского вестника"

Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо и Эдриан Броуди. Парад звёзд - на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

Оуэн Уилсон, Ипполит Жирардо, Тимоти Шаламе. Этот длинный и далеко не полный список всем известных имён - актёрский состав фильма "Французский вестник". Одна из самых ожидаемых премьер года состоялась. Уэс Андерсон представил свою комедийную драму, которая поборется за главный приз киносмотра - "Золотую пальмовую ветвь".

Действие разворачивается в вымышленном французском городке в середине XX века.

В основе сюжета - три истории, сошедшие со страниц газеты "Французский вестник".

Их рассказ ведётся с лёгким оттенком меланхолии в духе и стиле американского режиссёра, с его вниманием к деталям и симетрии.

Сам Андерсон говорил, что эта киноработа - ода журналистике и, конечно, Франции.

Зрители кинофестиваля наградили его девятиминутными овациями.

На российские киноэкраны "Французский вестник" выйдет в октябре.