"Творческая Европа" на Каннском фестивале

Каннский фестиваль, проходящий на Лазурном берегу Франции, и на этот раз не в онлайн-формате, одно из самых значимых событий в мире европейского кино. Здесь сияют знаменитости и зажигаются новые звезды. Параллельно с самим форумом традиционно работает кинорынок.

Тысячи профессионалов собираются в Международной деревне, где расположены национальные павильоны, а так же секция Creative Europe - MEDIA, или "Творческая Европа". Это - программа Европейского Союза, направленная на поддержку культурных и креативных отраслей (в том числе аудиовизуальных) , которая ежегодно финансирует множество европейских фильмов.

Корреспондент Euronews Фредерик Понсар встретился с одним из менеджеров.

Марго Лакост, менеджер Europe Créative - MEDIA: "Мы очень рады быть здесь по двум причинам. Во-первых, крайне важно для нас непосредственно присутствовать на кинорынке после коронавирусной пандемии. Кроме того, мы запустили новую программу с более значительным бюджетом. Это семилетний проект, до 2027 года. На наших стендах - порядка ста презентаций профессионалов, готовых обсуждать с заинтересованными лицами новые проекты и работать над ними".

Фильмы, которые в том числе финансировала программа "Творческая Европа", представлены в различных секциях кинофестиваля. Одна из самых обсуждаемых картин "Купе номер шесть" режиссера Юхо Куосманена. Главная героиня - финская студентка, которая едет в поезде Москва-Мурманск, чтобы сбежать от своей любви. Лента претендует на главную награду Канн - "Золотую пальмовую вествь".

Марго Лакост, менеджер Europe Créative - MEDIA: "Мы очень гордимся тем, что в нынешнем году на Каннском фестивале представлены 17 фильмов. Это картины из разных европейских стран, которые получили поддержку на стадиях съемочного процесса и проката. Все эти ленты представляют собой совместное европейское производство. Для нас очень значимы фильм "История моей жены" венгерского режиссера Ильдико Эньеди, и картина "Три этажа" итальянского мастера Нанни Моретти. А вообще пять наших фильмов претендуют на "Золотую пальмовую ветвь".

Среди премьер Каннского фестиваля - две ленты, снятые французскими режиссерами - драма "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лёв и фильм ужасов "Титан" Джулии Дюкорно.

Свой вердикт жюри Каннского фестиваля вынесет в субботу 17 июля.