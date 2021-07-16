Почтовая марка продана за $8,3 млн

Одна из редчайших почтовых марок мира продана на аукционе "Сотбис" за $8,3 млн. Речь идет о марке цвета маджента номиналом в один цент, напечатанной в 1856 году в Британской Гвиане. Доставка марок из Лондона задержалась, и в типографии местной газеты напечатали партию собственных — с изображением трехмачтового судна и подписью почтмейстера колонии королевства.

Вскоре марки изъяли из обращения. Купленная компанией-продавцом редких марок Stanley Gibbons — единственная сохранившаяся марка из этой партии. Она будет выставлена в центральном магазине бренда в Лондоне.