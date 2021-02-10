Аукцион шпионских гаджетов времён холодной войны

Пепельница с микрофоном, помада-пистолет или зуб с ядом. Эти устройства использовали настоящие секретные агенты. Сегодня - это экспонаты коллекции Музея шпионажа КГБ, выставленные на торги, которые организовал дом Julien's Auctions.

Необычный аукцион "реликвий времён холодной войны" пройдёт 13 февраля в Беверли-Хиллз.

В числе лотов, например, копия зонтика, уколом которого в 1978 году предположительно был отравлен болгарский диссидент Георгий Марков.

Коди Фредерик, организатор аукциона:

"Изобретатели этих вещей - пионеры миниатюризации. Мы можем видеть маленькие камеры, микрофоны, передатчики. Эта технология - в основе современных разработок. Так, у нас у всех появились телефоны, оснащённые камерами и микрофонами".

Среди лотов - пачка сигарет "Мальборо" со встроенным фотоаппаратом. Предмет был на вооружении советских разведчиков, а позже - принадлежал ФСБ. Его оценочная стоимость - 1200 долларов. Во столько же оценили зуб с цианидом. Его разработали так, чтобы при укусе определённым образом захваченный врагами шпион мог принять яд и избежать пыток и разглашения секретной информации.

Шифровальные машины, жучки и радары, тайники, а также дневник Че Гевары, письма Фиделя Кастро, различные правительственные документы - на аукционе можно приобрести свыше 400 уникальных лотов.