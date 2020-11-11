В Женеве на аукционе выставлен розовый алмаз из России

Этот алмаз был добыт три года назад российской "Алросой".

Тогда знатоки драгоценных камней поняли, что имеют дело с уникальной находкой: до этого самый крупный розовый алмаз имел массу около 4 карат. Этот, названный в честь балета Михаила Фокина "Видение Розы", имел массу в почти 27 карат. После огранки камень "похудел" вдвое.

Объясняет Бенуа Репеллен, директор департамента ювелирных украшений дома Sotheby's: "Эстимейт "Видения Розы" колеблется между 23 и 38 миллионами долларов, это примерно полтора миллиона за каждый карат".

"Видение Розы" уйдет с молотка 11 ноября. Торги состоятся в Женеве, где введено обязательное ношение масок, а в больницах, чтобы разгрузить медперсонал, работают армейские резервисты.

Но бриллианты, как известно, вечны, и, несомненно, грани "Видения Розы" будут переливаться и тогда, когда пандемия и связанные с ней ограничения уйдут в далекое прошлое.