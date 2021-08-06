Вакцинация бездомных в Санкт-Петербурге

Российские благотворительные организации начали вакцинацию бездомных Санкт-Петербурга, которые не могут получить прививки от COVID-19. В Санкт-Петербурге более 100 центров вакцинации, но они доступны лишь для граждан РФ с удостоверениями личности и обязательной медицинской страховой. Десятки людей, живущих в приютах или спящих на улицах Санкт-Петербурга, получили в четверг однокомпонентную вакцину Sputnik V Light.

"Я думаю, что вакцинироваться нужно всем, так как эпидемия продолжается. Думаю, что это будет полезно: предотвратить заражение людей".

"Для себя же надо, а не для кого-нибудь ещё. Для меня это как-то нормально всё было".

Люди, оказавшиеся на улице, входят в группу повышенного риска.заражения коронавирусом, но зачастую не имеют доступа к медицинской помощи. Благотворительным организациям "Ночлежка" и "Благотворительная больница", удалось получить дозы вакцин Sputnik V и для бездомных.

"Эту всю историю сопровождают сотрудники такой благотворительной организации, как "Благотворительная больница". Это во многом усилия одной маленькой благотворительной организации", - говорит Наталья Шавлохова, руководитель консультационной службы благотворительной организации "Ночлежка".

По данным благотворительных организаций, в Санкт-Петербурге проживают около 60 000 бездомных, многие из которых не имеют необходимых документов. В четверг в городе зарегистрировано 1911 новых случаев заражения коронавирусом, 45 заболевших скончались.